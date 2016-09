Faible augmentation de la valeur foncière

La valeur des propriétés n’augmente plus de manière aussi spectaculaire dans Verdun. Le nouveau rôle foncier 2017-2019 établit à 4,3% la hausse moyenne. C’est de loin inférieur aux augmentations de 22% et 23% enregistrées lors des deux rôles précédents.

Verdun se retrouve au 4e rang des arrondissements pour l’augmentation la moins importante (4,3%), derrière l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève (3,8%), Anjou (3,7%) et Saint-Léonard (3%). À l’inverse, Rosemont-La Petite-Patrie affiche la hausse la plus importante, avec une croissance de plus de 9%.

Il y a 2500 propriétés unifamiliales à Verdun dont le prix moyen est de 657 500$, une donnée qui inclue les résidences de L’Île-des-Sœurs.

La valeur des propriétés a été déterminée en fonction des conditions du marché au 1er juillet 2015. Même chose pour les condos qui valent en moyenne 370 900$, tout juste derrière Ville-Marie et Outremont. Leur prix a chuté de 1% à Verdun.

Il faut regarder du côté des immeubles de 6 logements ou plus et de l’institutionnel pour trouver les augmentations de la valeur les plus importantes avec chacun environ 10%.

Terrains vacants



Le prix des terrains vacants a augmenté de seulement 3,9%, comparativement à 27,7% dans la dernière évaluation. C’est le deuxième taux le plus faible, derrière Côte-des-Neiges, alors que le prix des terrains a augmenté de 14,8% à Ville-Marie.

La valeur foncière de l’arrondissement s’élève à près de 10,5 milliards $, soit 3,9 % celle de l’ensemble de la Ville de Montréal, qui se situe à 270 milliards $.

À chacune des extrémités du spectre, on retrouve l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève avec 2,9 milliards et Ville-Marie avec 45,7 milliards $.

La variation moyenne des valeurs du rôle de Montréal est de 6,2 %.