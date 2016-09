Plusieurs écrivains et artistes seront dans le Sud-Ouest ce week-end pour l’événement «Bonheurs d’occasion: Le goût de la lecture à Saint-Henri». Lors de cette activité réalisée en collaboration avec le Festival international de la littérature et l’Association des libraires du Québec, ils feront la promotion de la littérature hors des lieux qui lui sont traditionnellement consacrés.

Le 24 septembre, de 14h à 16h, Simon Boulerice, Fanny Britt, Marie-Sissi Labrèche, Yves Pelletier, Martine St-Clair et Élise Turcotte investiront la Place Saint-Henri pour partager leurs suggestions de lecture avec les passants

Le 25 septembre, de 14h à 16h, au marché Atwater, le public aura la chance de se faire suggérer des lectures par des personnalités culturelles et des écrivains, dont Jean Barbe, Chrystine Brouillet, France Castel, Françoise David, Mario Saint-Amand et Patrick Senécal, ainsi que par des libraires et des bibliothécaires de l’arrondissement.