Un rêve devenu réalité pour Pablo Rodriguez

Depuis sa nomination à titre de nouveau whip du gouvernement, la semaine dernière, Pablo Rodriguez flotte toujours sur un nuage. À quelques heures de son assermentation officielle dans ses nouvelles fonctions, le député de Honoré-Mercier s’est confié à TC Media.

«Je suis encore sous l’effet de la surprise. Quand j’ai été convoqué au bureau du premier ministre, je ne m’attendais pas à ce qu’il me nomme à ce poste-clé dans notre système parlementaire. J’en suis très flatté», dit M. Rodriguez.

Le député sera dorénavant responsable du bon déroulement des travaux à la Chambre des communes et dans les comités parlementaires pour mener à bien les projets de loi du gouvernement.

Il doit s’assurer que les ministres et députés de sa formation politique soient présents lors des votes importants; coordonner les travaux et interventions de ses collègues libéraux; assigner à chaque député de son groupe parlementaire son bureau à la Chambre des communes; désigner les membres des différents comités; assurer la discipline dans les rangs libéraux; rallier les troupes libérales autant que les partis d’opposition et plus encore. Il devient ni plus ni moins que le chef d’orchestre de sa formation politique.

L’approche qu’il préconisera pour remplir ses fonctions en est une de collaboration et de participation. Il misera sur la discussion et le respect pour atteindre ses objectifs.

Un rêve qui devient réalité

Ayant occupé diverses fonctions dont secrétaire parlementaire du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, porte-parole dans l’opposition en matière de culture, de langues officielles et de développement économique, entre autres, la nomination de M. Rodriguez est aussi une suite logique de son rôle de responsable de la campagne libérale fédérale au Québec lors des dernières élections.

«J’ai mené plusieurs mandats de front et le rôle de whip a toujours été l’un de mes rêves, avoue le principal intéressé. Je suis très honoré de la confiance que m’accorde le premier ministre. C’est un très beau défi.»

L’horaire du député en sera un très chargé. À Ottawa, les journées débutent tôt et se finissent tard. Le rythme de travail est effréné, mais il adore toujours autant la politique.

Et pas question d’oublier les citoyens de Honoré-Mercier. M. Rodriguez assure qu’il sera toujours aussi présent dans sa circonscription.

«Lorsque nous ne siégeons pas à Ottawa et les fins de semaine je suis dans des tournées de quartier ou je participe aux activités se déroulant dans ma circonscription. Et ça, ça ne changera pas.»

Lors de son assermentation, M. Rodriguez vivra pleinement le moment présent. Il se remémorera tout le chemin parcouru depuis son arrivée en politique, mais surtout il aura une pensée pour les électeurs de Honoré-Mercier qui lui ont permis d’accéder à son rêve.