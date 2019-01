Alors que cela fait plus d’un an que la saison deux est sortie sur Netflix, le 27 octobre 2017, l’attente avant de découvrir neuf nouveaux épisodes va se terminer l’année prochaine, le 4 juillet.

L’annonce a été faite par Netflix via une vidéo diffusée sur Youtube qui se veut être un teaser spécial nouvel an datant de 1984, à l’aube de l’année 1985. Un message codé apparait : «Quand le bleu et le jaune se rencontrent à l’ouest».

Pour cette saison trois, Winona Ryder revient dans le rôle de Joyce Byers, David Harbour sera de nouveau l’officier de police Jim Hopper, Finn Wolfhard et Millie Bobby Brown retrouvent leur personnage respectif, Mike Wheeler et Eleven. On notera l’arrivée de nouveaux venus : Cary Elwes qui jouera le politicien Mayor Kline, Jake Busey qui incarnera un reporter local, ainsi que Maya Hawke et Joe Keery, des employés du Starcourt Mall.

En ce qui concerne le scénario, les évènements se dérouleront pendant l’été 1985, quelques mois après ce qu’il se passe à la fin de la saison deux, où la petite ville d’Hawkins est plongée dans le Monde à l’Envers, une dimension spatiale parallèle.

Pour rappel, Stranger Things est l’une des séries les plus populaires créées par Netflix.