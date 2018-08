Un projet pilote de site de consommation d’alcool contrôlée pour personnes itinérantes – aussi appelé de wet shelter – sera implanté à Montréal en 2019, a précisé la mairesse Valérie Plante jeudi.

Mme Plante a déclaré en point de presse qu’elle était «convaincue» de la pertinence de ces centres de consommation d’alcool contrôlée et que le dossier était «sur la bonne voie», bien que «certains éléments étaient à considérer».

Elle a aussi dit avoir rencontré la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charleboix, et que ce dossier a été évoqué. «C’est dans les plans du ministère. C’est dans nos priorités. Ça avance en bonne et due forme», a-t-elle déclaré.

Mme Plante n’a ainsi pas l’intention de presser le pas sur l’échéancier fixé dans le Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020 dévoilé en mars dernier.

Les trois plus importants refuges pour itinérants de Montréal, la Mission Old Brewery, la Mission Bon Accueil et l’Accueil Bonneau, ont réclamé mercredi qu’une premier wet shelter soit plus rapidement mis en place dans la métropole puisque la formule a été testée à Ottawa et Toronto et qu’elle est jugée efficace, ont-ils affirmé.

La Mission Old Brewery a d’ailleurs ciblé une emplacement situé au 11, rue Saint-Antoine, à côté de son refuge, dans l’arrondissement de Ville-Marie. Le bâtiment qui s’y trouve est présentement à vendre. Sa valeur est d’environ 600 000$.

«La question de “pas dans ma cour” n’est pas un problème puisqu’il n’y a pas de résidents autour et c’est déjà un coin de rue consacré au phénomène de l’itinérance», a insisté le président de la Mission Old Brewery, Matthew Pearce, en entrevue à Métro.

Pendant la campagne municipale de 2017, l’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, avait fait la promesse de créer un site de consommation d’alcool contrôlée, sur le modèle des sites d’injection supervisés (SIS).