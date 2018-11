LAVAL, Qc — Lukas Vejdemo a marqué deux fois, Charlie Lindgren a effectué 14 arrêts et le Rocket de Laval a battu les Marlies de Toronto 6-2, mardi.

Michael Chaput a récolté un but et une aide, tandis que Byron Froese, Maxim Lamarche et Daniel Audette ont aussi touché la cible pour le Rocket (7-8-1).

Chris Mueller a réussi un doublé pour les Marlies (5-6-2). Jeff Glass a accordé trois buts sur neuf tirs en 8:55 de jeu. Eamon McAdam a pris la relève et a cédé trois fois contre 24 lancers.

Vejdemo a ouvert la marque après seulement 59 secondes de jeu. Hunter Shinkaruk a débordé le défenseur Timothy Liljegren avant de remettre le disque devant le filet des Marlies. Vejdemo l’a ensuite soulevé par-dessus Glass, qui était étendu sur la patinoire.

Mueller a répliqué un peu moins de deux minutes plus tard, mais Froese a redonné les devants au Rocket en marquant en avantage numérique à 4:56. Alexandre Alain l’a rejoint à l’embouchure du filet, puis Froese est revenu devant Glass, qu’il a déjoué entre les jambières.

Chaput s’y est pris d’une manière semblable pour creuser l’écart à 3-1 à 8:55, aussi en avantage numérique, marquant toutefois sur son propre retour après que Glass eut stoppé sa première tentative. Ce but a mis un terme à la soirée de travail de Glass.

Mueller a toutefois ramené les Marlies à un but de leurs rivaux avant la fin du premier vingt, touchant la cible avec 7:02 à faire.

Vejdemo est revenu à la charge après 3:52 de jeu en deuxième période, provoquant un revirement à la bleue des Marlies avant de s’échapper et de battre McAdam à l’aide d’un tir des poignets du côté du bouclier.

Lamarche a ensuite inscrit son premier but de la saison avec 4:36 à faire au deuxième vingt. Son tir de la pointe a surpris McAdam, qui a paru faible sur la séquence.

Audette a porté le coup de grâce à mi-chemin en troisième période.

Le Rocket a profité de deux de ses six occasions en avantage numérique, tandis que les Marlies ont été 0-en-3.

La troupe de Joël Bouchard disputera son prochain match vendredi, quand elle accueillera les Sound Tigers de Bridgeport.