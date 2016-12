MONTRÉAL — L’organisme Moisson Montréal trace un bilan positif de sa toute dernière campagne de récolte de denrées intitulée «Nourrissez l’esprit des Fêtes».

La campagne menée du 15 octobre au 15 décembre derniers a permis la confection de 20 000 paniers de Noël, 4000 de plus que celle de 2015.

La générosité des gens a aussi permis de rassembler 6800 sacs d’urgence et 10 000 sacs-surprises qui seront distribués pour les Fêtes et lors des semaines suivantes à des gens dans le besoin à Montréal.

Richard D. Daneau, directeur général de Moisson Montréal, qui est très heureux du bilan de la campagne, en attribue le succès aux bénévoles, à la générosité de plus de 200 entreprises et partenaires du milieu agroalimentaire et à un important don de la Fondation Marcelle et Jean Coutu.

L’organisme signale que chaque mois, à Montréal, 137 000 personnes, dont 35 000 enfants, ont recours à une aide alimentaire.