Le taux de remplissage des trains de la ligne orange a été de 90% durant la nuit du Nouvel An.

«Dans l’ensemble, ça a été un succès et il n’y a pas eu d’incident majeur, du personnel supplémentaire ayant été planifié pour assurer la sécurité des clients ce soir-là», a indiqué la porte-parole de la STM, Isabelle Tremblay.

Selon des données préliminaires, les trains de la ligne orange roulaient quasiment à plein, malgré une fréquence de passage aux 15 minutes. Entre 22h et 4h du matin, la STM a notamment enregistré 13 000 entrées à la station Champs-de-Mars et 11 400 personnes ont poussé les tourniquets à la station Place-d’Armes, non loin du lieu des festivités.

L’expérience pourrait-elle se répéter en 2017? «On évalue cela avec nos partenaires, la Ville de Montréal et la Société des célébrations du 375e et on s’ajustera en conséquence si cela est nécessaire», ajoute Mme Tremblay.

La STM avait déjà fait rouler ses métros durant le réveillon de l’an 2000 et le fait aussi durant la Nuit blanche pendant l’événement Montréal en Lumière.