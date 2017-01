L’administration du maire Coderre entend prendre une décision au cours de la prochaine semaine au sujet de ses lampadaires à diodes électroluminescentes (DEL).

«Il n’y a pas de décision finale qui a été prise, a affirmé mercredi le maire de Montréal, Denis Coderre, lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif. On est tous conscients de la réalité de la santé, de la sécurité et de l’environnement. On ne part pas en peur.»

Le responsable des transports, Aref Salem, ainsi que le directeur général de la Ville, Alain Marcoux, seront appelés à participer aux dernières discussions, a souligné M. Coderre.

La Ville de Montréal a annoncé au printemps 2015 son intention d’allonger 110M$ afin de convertir ses 132 0000 luminaires extérieurs fonctionnant au sodium haute pression par d’autres s’appuyant sur la technologie DEL de 4000 kelvins, qui contient une grande proportion de lumière bleutée, afin de réaliser des économies et de rendre son système d’éclairage intelligent.

Projet Montréal s’y est opposé en invoquant les risques pour la santé des Montréalais et de même que ceux liés à la pollution lumineuse. Des professeurs du cégep de Sherbrooke, des architectes et même l’Association médicale américaine ont abondé dans le même sens, en préconisant des ampoules DEL ambrées d’environ 3000 kelvins.

La Ville a mis sur la glace son projet le temps que la Direction de la santé publique donne son avis. Celle-ci s’est prononcée en décembre dernier en statuant de la non-dangerosité des ampoules DEL de 4000 kelvins.