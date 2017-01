Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide de la population pour retrouver Tatiana-Isabel Sanchez-Dubeau, 17 ans, portée disparue depuis le 15 octobre 2016.

Elle a été vue la dernière fois alors qu’elle quittait sa résidence dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Elle portait un veston en cuir noir et un jean pâle. La jeune femme d’origine hispanique a les cheveux bruns frisés et mesure 1,65 mètre et pourrait avoir de «mauvaises fréquentations», selon les services policiers.

Ce n’est pas la première fois que Tatiana-Isabel est portée disparue. Elle s’était enfuie du centre jeunesse de Laval en 2014, alors qu’elle avait 14 ans. Elle avait été retrouvée 17 mois plus tard.

Toute personne disposant d’informations à propos de cette disparition est priée de contacter le (514)393-1133.