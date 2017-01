Même si la Montréal fait régulièrement l’objet de critiques, quand on se compare on se console. Grâce aux données compilées par l’Observatoire sur le Grand Montréal récemment, voici comment se positionne la métropole dans six domaines. En bonus, des spécialistes proposent des idées pour améliorer la performance de la métropole.

1-Sécurité. Montréal arrive 33e sur 35 pour le taux d’homicide, juste devant Ottawa et Québec. En proportion de la population, il y a environ sept fois moins d’homicides à Montréal, qu’à Philadelphie, Chicago ou Détroit. Par contre, la métropole se classe un peu moins bien (29e) pour ce qui est des vols qualifiés, avec des taux plus élevés que Toronto ou Pittsburgh, selon les données policières. «Montréal et la plupart des villes canadiennes s’en sortent plutôt bien, mais il faudra voir ce que fera la métropole quand le crime organisé reviendra en force», souligne Rémi Boivin, chercheur au Centre international de criminologie comparée. Ce dernier souligne que la police montréalaise gagnerait à être plus transparente, notamment en relâchant plus de données ouvertes sur la criminalité et en adoptant massivement les caméras corporelles.

Idée: S’inspirer de Calgary dont les données ouvertes permettent de dresser une cartographie des différents crimes au coin de rue près.

2-Urbanisme. Montréal figure en 2e position derrière New York pour le nombre de ménages vivant dans les aires TOD (36%), un concept de densification d’habitations autour d’axes de transport en commun. Même constat du côté des emplois: la métropole comptait en 2011, 459 emplois par km2, juste derrière Toronto et New York, mais devant Vancouver et San Francisco. «Montréal a deux avantages: un centre-ville fort et un tissu urbain ancien dense qui a su être préservé où les services sont accessibles à pied», souligne Christian Savard, directeur général de l’organisme Vivre en ville. «Mais la métropole s’est endormie sur ses lauriers et est en voie de se faire rattraper par Vancouver ou d’autres villes qui sont en passe de contrer l’étalement urbain», ajoute-t-il.

Idée : Éliminer l’obligation de construire des stationnements dans les nouveaux projets de développement, comme Buffalo.



3-Transport. Dans la métropole, 77% de la population a accès au transport en commun, ce qui place le Grand Montréal en 4e position des 40 grandes villes américaines, selon l’Indice Transit Score. Montréal figure aussi parmi les métropoles américaines où les travailleurs ont le moins recours à l’automobile (66%). C’est New York qui remporte la palme. «Montréal bénéficie de tarifs de transport en commun parmi les plus bas en Amérique-du-Nord, d’un réseau bien structuré et l’offre de service est importante», souligne François Pépin, président du CA de Transport 2000. Il note toutefois que la vitesse moyenne des autobus laisse à désirer à cause des bouchons et qu’il manque un système de transport intermédiaire comme le tramway.

Idée : Rembourser les usagers en cas de retard majeur, comme Toronto ou Laval.

4-Économie. Même si la métropole est en 4e position pour les investissements étrangers, elle figure en dernière position parmi 35 villes pour la vitesse de téléchargement sur internet, selon le Net Index de 2014. Faut-il y voir un lien de causse à effet: Le Grand Montréal est avant-dernier pour la valeur du PIB par habitant (49 026$). C’est deux fois moins qu’à San Francisco et Calgary.

«Montréal offre un environnement créatif, sécuritaire et agréable, avec des coûts très compétitifs, ce qui permet d’attirer les talents», lance Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. «Le revers de la médaille, c’est qu’on a un taux de diplomation plus faible, des diplômés qui ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins du marché du travail, qu’on exploite mal les compétences de nos immigrants et que nos entreprises sont moins présentes sur internet, ajoute-t-il.

Idée: Suivre Denver pour revitaliser les artères commerciales avec une piétonnisation réfléchie



5-Environnement. Avec 9,6% d’aires protégées, le Grand Montréal est en dixième position parmi 40 métropoles nord-américaines. Elle figure bien aussi pour la qualité de l’air, mais se trouve en milieu de classement avec un couvert boisé couvrant 23% du territoire, soit trois fois moins qu’à Seattle, Boston ou Québec. «Montréal a posé un geste courageux en interdisant tout nouveau foyer à bois et sur papier, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement est ambitieux. Par contre, la métropole est encore trop dépendante à l’auto», lance Philipe Bourke, directeur général du regroupement national des conseils régionaux de l’environnement. «Les gens sont tannés de la congestion, mais ne veulent pas entendre parler de péage», déplore-t-il. La métropole devra aussi mieux faire du côté de la gestion des déchets. «On est loin de San Francisco, Halifax ou Seattle qui visent le zéro déchet», dit-il.

Idée : Faire du projet de ceinture verte (un ensemble d’espaces naturels protégés reliés entre eux) un enjeu électoral dans toutes les villes de la métropole.

6-Logement. Même si Montréal produit moins de richesse que les autres métropoles nord-américaines et que son taux d’emploi se situe dans la moyenne, elle ne figure pas en haut du classement pour le taux de pauvreté, bien au contraire. Dans le Grand Montréal, 28% de la population dépense plus de 30% de son budget pour le logement, alors qu’à Los Angeles ou Miami, c’est la moitié de la population qui est dans cette situation. Les défenseurs du logement mentionnent néanmoins régulièrement les faiblesses de Montréal, soit le manque de logements abordables pour retenir les familles, la pénurie de grands logements à louer, ainsi que les carences dans la lutte aux taudis.