Un homme est mort à Laval dans des circonstances jugées suspectes par la police.

Après une nuit à consommer de la drogue, un jeune Lavallois de 26 ans a chuté de son domicile situé au 12e étage d’une tour de condominiums de l’avenue Havre-des-Îles, près de la rivière des Prairies.

Il semble que des voisins aient vu la chute mortelle du malheureux. Les enquêteurs du Service de police de Laval les interrogeront, jeudi.

C’est une dame qui a prévenu le 911 au petit matin du 19 janvier, à 4h15, après avoir entendu un bruit étrange.

Regardant par sa fenêtre, elle a aperçu un homme gisant sur la terrasse soutenue par les garages de ce complexe immobilier.

À leur arrivée sur place, policiers et ambulanciers ont tenté aussitôt des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire et transporté le jeune homme en centre hospitalier où sa mort a été déclarée une heure plus tard.

Tout indique que la victime était seule à son domicile. On ignore encore la nature de la drogue qu’il a ingérée avant de connaître cette fin tragique.

On ne sait pas non plus s’il est tombé volontairement, accidentellement ou si c’est le résultat d’hallucinations causées par des stupéfiants.

Toutes les hypothèses sont étudiées par la police pour expliquer le drame. (Collaboration Cogeco Nouvelles)