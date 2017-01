La Société de transport de Montréal (STM) a démenti jeudi les affirmations de Projet Montréal voulant que le service de bus ait été réduit sur 47 lignes depuis le début de l’année. Elle a plutôt attribué les «variations de service» à des «ajustements» saisonniers.

«L’achalandage varie d’une saison à l’autre et le réseau de bus s’adapte aux variations d’achalandage, a affirmé jeudi le président de la STM, Philippe Schnobb, en entrevue à Métro. Ce ne sont pas des coupures de service. Ce sont des ajustements basés sur l’achalandage historique.»

Les horaires des bus de la STM sont révisés quatre fois par année, soit en janvier, mars, juin et septembre.

M. Schnobb a expliqué que les horaires de l’hiver ne peuvent pas être comparés à ceux de l’été ou même ceux de l’automne puisque les usagers ne se déplacent pas autant en bus et en métro tout au long de l’année. Il n’a pas voulu s’avancer sur les raisons qui expliquent les différences d’achalandage entre l’automne et l’hiver, mais il a précisé que la planification du service de bus sera plus fine avec l’arrivée du service d’information en temps réel, iBus.

«De façon globale, il y a plus de services en janvier 2017 qu’en septembre et il y a plus de services en janvier 2017 qu’en janvier 2016», a fait savoir M. Schnobb. Il a rappelé qu’au cours de l’année, 100 000 heures de service seront ajoutées dans le réseau de bus.

En épluchant les données ouvertes de la STM des mois de novembre, décembre et janvier, Projet Montréal a constaté que le service a diminué sur 47 lignes de bus depuis le début de l’année.

«C’est à peu près 20% du réseau de bus de Montréal, a déploré jeudi la chef de la formation politique, Valérie Plante. C’est très important.»

Le circuit 747, qui fait le lien entre le centre-ville et l’aéroport Montréal-Trudeau, a perdu 195 départs par semaine, ce qui en fait la ligne la plus touchée par les variations de service, d’après l’analyse de Projet Montréal. Celle-ci a aussi remarqué que les lignes 106-Newman (93 départs de moins par semaine), 41-Quartier-Saint-Michel/Ahuntsic (85 départs de moins par semaine) et 211-Bord-du-Lac (45 départs de moins par semaine) sont celles où le service a été révisé à la baisse dans plus grande mesure.

«Encore une fois, on a un exemple éloquent que le maire de Montréal est déconnecté de la réalité de monsieur et madame Tout-le-monde, a dit Valérie Plante. On voit son peu d’intérêt pour le développement d’un réseau de transport en commun qui serait fiable, efficace et rapide.»

Le président de la STM a répliqué qu’une vingtaine de bus peuvent être mis sur la route à tout moment pour répondre à une demande ponctuelle ou sur plus longue période.

«[Malgré les ajouts de services annoncés en 2017], on a toujours pas atteint le niveau de 2012 en terme d’heures d’autobus», a souligné pour sa part le conseiller de Joseph-Perrault, Sylvain Ouellet. Les bus de la STM ont parcouru 90,1 millions de kilomètres en 2012 alors qu’en 2017, il est prévu qu’ils rouleront 85,4 millions de kilomètres.

«D’après le plan 2020 de la STM, il devrait y avoir 200 autobus de plus, a dit M. Ouellet. Contrairement à ce que pense M. Coderre, ce ne serait pas 200 autobus qui attendent au chaud, mais 200 autobus de plus pour circuler partout sur le réseau.»

Philippe Schnobb a indiqué que tous les bus qui devaient être achetés dans le cadre du présent contrat avec Nova Bus le seront d’ici 2018. «Tous les bus seront achetés, incluant les options», a-t-il dit.

Le nombre de voyages retirés par semaine selon les lignes de bus