Métro a pu obtenir en primeur les toutes premières images du projet de logement locatif qui est proposé pour l’actuel site du complexe Bourbon, dans le Village gai. Elles seront diffusées aujourd’hui par l’Office de consul­tation publique de Montréal (OCPM).

L’OCPM doit se pencher sur le projet, entre autres pour étudier la possibilité d’étendre à 35 m la hauteur de construction permise pour cet îlot de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Champlain et Alexandre-DeSève. Le processus de con­sultation doit débuter le

9 février et prendre fin en mai. Le conseil d’arrondissement de Ville-Marie devra ensuite décider s’il permettra de modifier le règlement de zonage.

Métro s’est entretenu avec le promoteur du projet, Labid Aljundi, qui a affirmé avoir trouvé «très intéressant» le site de l’actuel complexe Bourbon, abandonné depuis 2014. «C’est une adresse importante, d’une valeur importante pour le quartier gai. Je trouve que celui-ci est mal servi, qu’il pourrait être mieux développé, a-t-il affirmé. Il y a un très bon potentiel de développement dans le quartier.»

Le projet prévoit consacrer les deux premiers étages à l’occupation commerciale. Aucun commerce n’est confirmé pour le moment, mais M. Aljundi assure vouloir attirer des «services» pour les habitants du quartier. «On ne veut pas de commerces de style night-club ou de bars, parce que le quartier n’a pas besoin de ça. On cherche plus quelque chose pour rendre service aux habitants du quartier. On recherche des épiceries ou des cafés, par exemple», explique-t-il. Les deux premiers étages seront en retrait, ce qui permettra une animation de style terrasse tout le long de la rue.

Le promoteur n’a pas pu préciser le prix des loyers des unités 3 ½, 4 ½ et 5 ½ du projet, mais assure que les logements seront offerts à la valeur marchande pour le quartier au moment de la mise en exploitation du bâtiment.

Le mandataire de M. Aljundi, Pascal Harvey, affirme que les unités seront «optimisées», ce qui saura attirer les familles. «Ce sont des logements de taille classique, mais on a réfléchi à chaque espace, à chaque lieu, à chaque coin. Est-ce qu’il y a moyen de l’optimiser, de faire autre chose avec cet espace-là?» illustre-t-il.

Échéancier

Selon le promoteur Labid Aljundi, si le projet reçoit un accueil favorable de l’OCPM et si Ville-Marie lui permet d’aller de l’avant, la construction débutera cet été.