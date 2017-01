En visite en France, le maire de Montréal, Denis Coderre, vient de recevoir le prix Menora d’Or ce dimanche à Nice.

Cette distinction, remise à l’Opéra de Nice, a été décernée par le B’nai Brith France. Elle récompense des hommes et des femmes, principalement d’origine non juive, qui luttent contre l’antisémitisme et font la promotion de la tolérance.

«Montréal est la ville du vivre ensemble, a indiqué M. Coderre, dans un communiqué. Montréal compte des citoyens qui proviennent de plus de 120 pays. Près de 200 langues sont parlées dans les rues de notre métropole. La diversité est l’un de nos plus grands atouts. Ce prix témoigne de la reconnaissance de l’engagement de la Ville de Montréal, de ses élus et de sa population dans la lutte contre l’antisémitisme et toute forme de discrimination. Nous déployons tous les moyens nécessaires pour relever ce grand défi collectif et inclusif.»

Le maire Coderre a annoncé dédier ce prix à l’artiste montréalais Léonard Cohen, décédé le 7 novembre 2016.

M. Coderre a profité de ce séjour à Nice pour témoigner de la solidarité de Montréal à l’endroit de la ville azuréenne touchée par une attaque terroriste le 14 juillet 2016.

Avec @DenisCoderre, Maire de #montreal, sur la Colline du Château à #Nice06 pour un hommage aux victimes du terrorisme pic.twitter.com/xq9UKhdJtM — Philippe Pradal (@p_pradal) January 29, 2017

Durant ce voyage en Europe, Denis Coderre a également rencontré samedi Gérard Collomb, le maire de Lyon, ville jumelée avec Montréal, qui sera notamment mise à l’honneur de la prochaine édition de Montréal en lumières, du 23 février au 11 mars.

Lundi, le maire de Montréal se rendra à Berlin. En compagnie de son homologue Michael Müller, il évoquera le prochain congrès de Métropolis, une association réunissant les grandes métropoles mondiales que les deux élus coprésident, prévu du 19 au 22 juin 2017 à Montréal.

Il ira également se recueillir sur la Breitscheidplatz, qui accueille annuellement le marché de Noël berlinois, victime d’un attentat terroriste le 19 décembre dernier.