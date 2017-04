Projet Montréal va déposer mardi soir au conseil d’arrondissement de Ville-Marie une pétition signée par 1300 citoyens qui demandent la réouverture du complexe aquatique situé dans le parc Jean-Drapeau.

Celui-ci sera fermé au minimum pour toute l’année 2017 en raison des travaux effectués à proximité, dans le but de construire un vaste amphithéâtre extérieur qui pourra accueillir 65 000 spectateurs.

Le parti de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, qui avait déjà dénoncé «un massacre à la tronçonneuse» avec ce projet qui implique la coupe de près de 1000 arbres, demande à l’administration Coderre de revoir sa position.

«La décision de faire passer le chantier du réaménagement du parc Jean-Drapeau devant les besoins des Montréalais et de fermer le complexe aquatique pendant tout l’été ne passe pas, indique la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, dans un communiqué. Plus d’un millier de personnes – sportifs, parents et amateurs de plein air – demandent à la Ville de trouver une solution afin de permettre l’ouverture du complexe aquatique, utilisé par plus de 65 000 personnes par année, pour la belle saison. Le maire Coderre doit les écouter.»

Pour justifier cette fermeture, le maire de Montréal, Denis Coderre, avait évoqué des raisons sanitaires et la poussière provoquée par les travaux. Il a également précisé que la plage Jean-Doré, sur l’île Notre Dame, serait néanmoins ouverte dès le 21 juin.

Projet Montréal compte également déposer une motion au prochain conseil municipal, le 24 avril, afin de convaincre le maire Coderre «de développer un plan de contingence dans les plus brefs délais» qui permettrait de faire rouvrir ce complexe aquatique cet été.