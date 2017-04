Les deux principaux partis de l’opposition municipale exigent un référendum pour consulter les Montréalais sur l’opportunité d’un investissement public dans le retour du baseball professionnel dans la métropole.

Projet Montréal, le parti de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, et Vrai changement pour Montréal, veulent questionner les élus et ont déposé, chacun, une motion qui sera étudiée à la séance du conseil municipal du 24 avril.

«Le maire n’est pas clair sur cette question-là, a expliqué jeudi la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, lors d’une mêlée de presse. On sent qu’il n’y a pas de plan sur la table, mais clairement, il y en a un en-dessous de la table. On veut avoir les détails des ententes qui sont négociées derrière des portes closes.»

Le 2 avril dernier, Denis Coderre avait affirmé être prêt à investir de l’argent public pour le retour d’une équipe de baseball professionnelle, sans toutefois préciser la destination de ces fonds. «On va le faire intelligemment», avait déclaré le maire de Montréal.

Réclamant «un débat transparent et ouvert», Projet Montréal demande un référendum aux élections générales du 5 novembre prochain. Du côté de Vrai changement pour Montréal, aucune date n’est évoquée. «L’important, c’est d’avoir avant tout une proposition des investisseurs, avec un montage financier, avant de demander l’avis des Montréalais», a indiqué à Métro Steve Shanahan, conseiller de Ville-Marie.

«Le mandat d’une Ville n’est pas de financer les équipements d’une équipe professionnelle. Mais si on décide de le faire, il faut s’assurer d’avoir la majorité des Montréalais à nos côtés.» – Steve Shanahan, conseiller de Ville-Marie

Évoquant un investissement moyen «entre 200 et 400M$» de la part des villes américaines qui ont construit un édifice pour accueillir des équipes des ligues majeures, Projet Montréal demande «un plan global». «Est-ce que les taxes vont augmenter? C’est ça la question. On ne peut pas se satisfaire de l’opacité autour de ce projet alors que l’argent ne pousse pas par les fenêtres et que les besoins sont grands à Montréal», a indiqué Valérie Plante.

Cette dernière a précisé être contre un tel investissement public «si on se base sur le modèle d’affaires actuel de la ligue majeure», a-t-elle précisé, tout en indiquant être cependant «pour» le retour d’une équipe professionnelle.

«Il faut clairement adapter ce modèle à la réalité de Montréal, a détaillé le conseiller de Projet Montréal, Éric Alan Caldwell, en dénonçant les investissements des autorités publiques dans de telles constructions «alors que les propriétaires investissent dans les capitaux de l’équipe.»

Troisième opposition municipale, Coalition Montréal juge cette question «un peu prématurée».

«Il faut être prudent, a jugé le chef du parti, Marvin Rotrand. Pour l’instant, il y a beaucoup de rumeurs, mais on ne connaît pas le projet ni le montage financier. On ne sait pas si on aura une équipe de baseball. Avant de se prononcer, il est préférable que ces faits soient rendus publics.»