Le clocher de l’ancienne église Saint-Jacques, qui appartient à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), sera restauré.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, a annoncé mardi qu’une subvention de 13,5M$ sera octroyée à l’établissement universitaire montréalais. Celui-ci injectera pour sa part la somme de 1,5M$ dans ce projet qui coûtera en tout et pour tout 15M$.

Le clocher Saint-Jacques, qui été construit de 1855 à 1857 en bordure de la rue Saint-Denis, fait partie du Répertoire du patrimoine culturel du Québec, ce qui fait en sorte qu’il est protégé. Il se distingue par son intégration à un bâtiment moderne, de même que par ses matériaux, ses ouvertures et son coq doré. Le clocher représente les restes des trois églises qui ont été construites à cet emplacement, dont deux ont été la proie des flammes.

Deux nouvelles places publiques seront par ailleurs aménagées de 2018 à 2020 à proximité du clocher. L’une intégrera la Place Pasteur et le parvis du clocher alors que l’autre sera formée sur la rue Sainte-Catherine, en face du parvis sud de l’ancienne église Saint-Jacques et de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes. La Ville de Montréal injectera 11M$ dans ces projets.

La ministre David a également indiqué qu’une somme de 5,41M$ sera remise à l’université pour la mise sur pied d’un centre de diffusion urbain de recherche et de création et d’un lieu pour la recherche et la création en arts visuels et médiatiques dans le pavillon Judith-Jasmin, ainsi que la création d’un centre de consultation de livres rares au pavillon Hubert-Aquin et la mise à niveau du centre de données de recherche. Le gouvernement du Canada allongera de son côté 5,06M$ et l’UQAM fournira pour sa part 689 573$.