Un homme et une femme ont été suivis jusqu’à leur résidence du Croissant Raphaël à la sortie d’un bar du Quartier DIX30 dans la nuit de jeudi à vendredi. Après avoir fracassé la vitre de la voiture avec un objet contondant, les deux suspects ont agressé l’homme.

L’homme, qui était blessé aux genoux et aux coudes, a été transporté dans un centre hospitalier de la Rive-Sud.

Le Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) a confirmé que les deux suspects ont pris la fuite dans un véhicule noir de type Jeep Grand Cherokee des années 2000.

Le SPAL recherche deux hommes âgés entre 25 et 30 ans, qui mesureraient 1m73 et pèseraient 73 kg. L’un deux aurait les cheveux châtains, une barbe et porterait une tuque noire, un coton ouaté noir et une veste de jeans sans manche. Le second aurait les cheveux noirs et porterait des lunettes de vue. Les deux suspects sont de race blanche.