Plusieurs services d’urgence ont pris part à une simulation d’incendie dimanche en matinée, sur la ligne Mascouche du train de banlieue de l’Agence métropolitain de transports (AMT). Cet exercice avait lieu entre les gares de Repentigny et de Mascouche, à la hauteur de la Montée des Pionniers à Terrebonne.

À l’occasion de cet exercice, les services d’urgence simulaient une intervention pour un incendie à l’intérieur de la locomotive. Les pompiers et les policiers de Repentigny, Terrebonne et Mascouche, ainsi que des responsables de l’AMT et du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière étaient impliqués dans l’exercice.

«C’était la première fois qu’on réalisait ce genre de simulation pour la ligne Mascouche, souligne la responsable des communications pour l’AMT, Caroline Julie Fortin. Puisque la ligne a été mise en service en 2014, nous souhaitions mettre en pratique les mesures inscrites dans le plan d’intervention d’urgence prévu pour cette ligne.»

Ainsi, tous les employés qui participaient à cette simulation devaient agir comme lors d’une vraie situation d’urgence. Des étudiants en techniques de prévention des incendies ont même agi à titre de passagers qui devaient être évacués des wagons.

Pour l’occasion, quelques rues entourant le lieu de l’exercice avaient été barrées par les policiers. Les répartiteurs des services d’urgence ont également participé à la simulation, en recevant des appels d’urgence, avec un nom de code, soulignant qu’il s’agissait d’un exercice.

L’intervention a eu lieu sur le viaduc enjambant l’autoroute 640. Les pompiers devaient donc utiliser des camions-échelle pour se rendre sur le pont, afin de pouvoir maîtriser le faux incendie. Évidemment, les pompiers n’ont pas réellement arrosé la locomotive, afin de ne pas l’endommager. Au total, l’exercice aura duré un peu plus d’une heure.

«On ne réalise pas ce genre d’exercice fréquemment. Toutefois, nous mettons constamment à jour nos plans d’intervention d’urgence pour chaque ligne ferroviaire. Nous faisons également plusieurs exercices sur papier chaque année», souligne Mme Fortin.

L’AMT avait également réalisé une autre simulation du genre à Montréal, en janvier dernier, dans le tunnel Mont-Royal.