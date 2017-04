LAVAL, Qc — Un réseau de trafiquants de drogue fait l’objet mardi matin du déploiement de la troisième phase du Projet Assaut dirigé par le Service de police de Laval (SPL).

Quelque 70 agents de police du SPL et de corps policiers venus en renfort ont été déployés à l’aube, munis de quatre mandats de perquisition. Six arrestations devaient être effectuées à Laval et Montréal de même qu’à Saint-Eustache, dans les Laurentides.

La semaine dernière, les deux premières phases avaient permis l’arrestation de neuf malfaiteurs et la saisie, notamment, de quelque 10 000 kilos de cannabis, de cocaïne, de comprimés de métamphétamine, d’armes à feu et de téléphones cellulaires.

Tous les suspects auraient des liens avec le crime organisé.

L’enquête a été initiée au printemps 2016, lorsque plusieurs crimes violents ont éveillé la curiosité des forces policières.

Le SPL devrait dresser un bilan du Projet Assaut plus tard mardi. (Collaboration Cogeco Nouvelles)