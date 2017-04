La construction du nouveau pont Champlain vient de franchir une autre étape importante. Signature sur le Saint-Laurent (SSL), consortium responsable du chantier, a récemment accueilli les premiers chevêtres, arrivés de l’Espagne.

Fabriquées dans trois usines espagnoles, soit Megusa, Tecade et Dizmar, ces pièces gigantesques ont quitté le port de Séville à la fin mars et ont traversé l’océan Atlantique pour arriver au port de Montréal le 8 avril. Ces énormes poutres latérales en acier en forme de W permettront de soutenir le tablier du pont, sur lequel viendront se poser les trois futurs corridors de circulation.

«La réception de ces premiers chevêtres marque le début d’une série d’allers-retours entre l’Espagne et Montréal, souligne le directeur logistique, Alex Demers. Pour ce faire, nous avons affrété notre propre navire, ce qui est une première pour SSL. Il s’agit d’une initiative audacieuse et unique, qui permet de gérer toute la logistique entourant le chargement en Espagne et la livraison jusqu’à la destination finale.»

Une logistique de transport sophistiquée a été mise au point pour transporter ces pièces du port aux différentes plateformes de travail. Un système de transport par treuil sur barge a été élaboré pour remonter le courant des rapides de l’île Notre-Dame jusqu’au pont Victoria et faciliter l’acheminement des pièces jusqu’au chantier. L’itinéraire a été planifié en tenant entre autre compte de la force du courant et de la profondeur peu élevée du fleuve à certains endroits.

Ces opérations de transbordement et de transport maritime se reproduiront à plusieurs reprises au courant des prochains mois, jusqu’à la réception complète des 37 chevêtres, au rythme de 3 à 4 par mois. L’opération devrait donc prendre environ un an.