Les Lavallois sont conviés à prendre part à une consultation publique sur l’architecture, informe l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) dont la tournée provinciale s’arrêtera le mercredi 3 mai au campus de l’Université de Montréal dans le quadrilatère Concorde-Montmorency.

«Il s’agit de la toute première fois que les citoyens seront consultés afin de s’exprimer et donner leur avis en matière d’architecture», fait valoir l’Ordre professionnel, qui offre à la population de «définir collectivement l’environnement» dans lequel elle souhaite vivre.

Vers une politique nationale

Cette tournée de 13 villes s’inscrit dans le cadre d’une conversation publique d’envergure sur une éventuelle politique nationale de l’architecture que l’OAQ rêve de voir adopter.

Une telle politique permettrait de définir les orientations du gouvernement en ce qui a trait à la planification, la conception, la construction, l’entretien et la rénovation des bâtiments, des infrastructures et des espaces publics, laisse-t-on entendre.

Elle servirait également à harmoniser les lois et règlements ainsi que diverses mesures favorisant la qualité architecturale, à savoir un cadre bâti fonctionnel, esthétique et harmonieux.

Dans sa démarche, l’Ordre des architectes est appuyé par une trentaine d’instances municipales dont Laval, lesquelles regroupent plus de 2,8 millions de citoyens.

Débat

Mercredi soir, les Lavallois seront notamment appelés à se prononcer sur des projets de développement qui les inquiètent.

Parmi quelques autres questions qui alimenteront le débat, l’Ordre tentera de découvrir ce que les participants apprécient dans les bâtiments et les lieux publics qui les entourent, ce qu’ils changeraient et, aussi, ce qu’ils feraient – s’ils étaient à la tête d’un ministère de l’Architecture, pour préserver et mettre en valeur le patrimoine et les paysages.

La consultation aura lieu au local 3212 du campus de l’Université de Montréal, sis au 1700, rue Jacques-Tétreault, entre 18h30 et 21h30.