La Ville de Montréal a décidé de retirer une vidéo promotionnelle de son site internet puisque les communautés culturelles n’y étaient pas représentées.

«Mon service a choisi de retirer la vidéo à la suite de commentaires de citoyennes et citoyens qui jugeaient que cet outil promotionnel ne mettait pas en valeur l’expertise des artisans issus des communautés culturelles visibles, a indiqué vendredi par voie de communiqué le direction des communication de la Ville de Montréal, Louis Beauchamp. Nous nous excusons sincèrement du fait que la vidéo ne représentait pas suffisamment les valeurs d’inclusion et d’égalité prônées par l’Administration municipale et la population montréalaise.»

La vidéo, qui a été mise en ligne mercredi et qui est toujours disponible sur le web, a été réalisée pour l’événement Opération patrimoine. Celui-ci qui vise à souligne le patrimoine culturel montréalais, tant pour ce qui est du patrimoine bâti, de l’archéologie, des paysage, du savoir-faire et des tradition. Plusieurs Montréalais sont représentés dans la vidéo – Vanessa, Jane, Antonin, Sébastien, Benoît, Sacha, Annie, Alain, Lou, Irwin, – mais aucun ne semble issus des communautés culturelles.