À la suite d’informations évoquées par un média montréalais concernant la possible présence de punaises de lit, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) a tenu à rassurer sa clientèle de la ligne de trains de banlieue Saint-Jérôme.

«Après une inspection rigoureuse de l’ensemble de sa flotte, aucune trace de punaises de lit n’a été trouvée», peut-on lire dans le communiqué. Les insectes vus à bord de certaines voitures seraient des charançons sur menthe, un insecte sans conséquence sur les humains.

Après avoir reçu des informations impliquant la possible présence de punaises de lit dans une voiture d’un train, l’AMT avait retiré du service la voiture visée. Elle a, par la suite, procédé à une inspection complète de l’ensemble de sa flotte de matériel roulant, afin de vérifier la présence potentielle d’insectes et d’en identifier l’espèce.

Les voitures où des insectes ont été observés ont immédiatement été retirées du service et traitées par des exterminateurs certifiés et les analyses ont révélé que les insectes n’étaient pas des punaises de lit.



Inspection visuelle

«Les voitures de train ne sont pas des endroits propices à la prolifération des insectes. Toutefois, l’AMT est sensible aux désagréments que leur présence à bord peut causer. C’est pourquoi des actions rapides ont été prises afin de circonscrire la situation», a indiqué l’AMT qui souligne, qu’en plus de l’entretien ménager quotidien et des inspections réglementaires du matériel roulant, des mesures d’inspection visuelle de la flotte pour la recherche d’insectes seront implantées dans les processus d’entretien.