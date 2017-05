Deux immenses marionnettes, hautes de plusieurs étages, sillonneront les rues de la métropole durant la longue fin de semaine de la Fête des Patriotes.

Le Scaphandrier et la Petite Géante, de la compagnie de théâtre française, Royal de Luxe, se déplaceront dans le Quartier des spectacles, le centre-ville et le Vieux-Montréal, faisant parfois des siestes et se couchant dans des lieux publics pour la nuit.

170 Ce type de spectacle a déjà été présenté par la Royal de Luxe dans près de 170 villes dans le monde.

Les marionnettes suivront des parcours différents les 19 et 20, puis se promèneront ensemble le 21 mai, entre la place des Festivals et la Maison de Radio-Canada.

Il sera donc possible de les admirer en action, ou au repos, et encore de marcher à côté des Géants actionnés par plus de 70 personnes, qui se déplacent à une vitesse de 2,25 km/h.