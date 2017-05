Jasmine Borghol, 16 ans, n'a pas donné de nouvelles depuis le 30 avril. Collaboration spéciale Previous photo Next photo



Après la disparition de deux jeunes frères lavallois il y a quelques semaines, voilà qu’on apprend que deux sœurs, Alia et Jasmine Borghol, respectivement âgées de 14 et 16 ans, manquent à l’appel.

La plus jeune des sœurs a quitté leur domicile, le 29 avril, suivie le lendemain par l’aînée.

Jusqu’ici, l’enquête ne permet pas de confirmer que les sœurs sont ensemble. Cependant, Alia pourrait se retrouver dans la grande région métropolitaine avec un autre jeune homme, également en fugue.

Description et information

Les deux adolescentes sont blanches et parlent français. Alia Borghol mesure 1 mètre 60 (5 pieds 3 pouces) et pèse 54,5 kilogrammes (120 livres). Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Plus grande, Jasmine Borghol mesure 1 mètre 68 (5 pieds 6 pouces) et pèse 55 kilogrammes (121 livres). Elle a les cheveux et yeux bruns.

Toute information permettant de retracer ces jeunes filles sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant les dossiers LVL 170429 025 et LVL 170430-032.