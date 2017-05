MONTRÉAL — Les instances touristiques de Montréal prévoient que la saison des croisières qui s’amorcera ce samedi sera 25 pour cent plus achalandée que celle de 2016.

La saison sera inaugurée avec l’arrivée au Port de Montréal du MS Veendam, un navire d’une capacité de 1266 passagers.

Au cours de la saison qui se poursuivra jusqu’au 27 octobre, on s’attend à ce que le Port de Montréal accueille 52 croisières internationales et 16 croisières domestiques, soit plus de 110 000 passagers et membres d’équipage.

Yves Lalumière, président-directeur de Tourisme Montréal, s’attend à ce que l’année 2017 soit spectaculaire pour le rayonnement de la ville comme destination touristique d’envergure internationale.

Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l’Administration portuaire de Montréal, ajoute que les nouvelles installations de classe internationale aideront le secteur des croisières à connaître un bel avenir.

Trois navires de luxe effectueront une première visite à Montréal cette année. Il s’agit du MS Silver Muse, un navire de 596 passagers de la compagnie Silversea Cruises, du MS Viking Sea et du MS Viking Sky, deux navires de 930 passagers de la compagnie Viking Ocean Cruises.