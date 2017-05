Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Métro tous les jours. D’après le dernier sondage Vividata, vous êtes 1 252 000* à parcourir notre journal toutes les semaines. Grâce à vous, Métro demeure le journal le plus lu sur l’île de Montréal et dans la région métropolitaine.

Notre journal rejoint maintenant 38 % de la population du Grand Montréal avec son édition papier, et c’est grâce à vous, qui êtes toujours plus nombreux à nous choisir pour avoir un survol complet de l’actualité.

Notre vœu: vous en donner toujours plus. Nous continuerons à vous épater avec notre créativité, notre soif d’innovation et, surtout, avec notre équipe de talents complétée par nos chroniqueurs.

Nous avons recruté dans les derniers mois Manal Drissi et Houssein Ben-Ameur, qui vous font part de leurs opinions sur l’actualité. Ils s’ajoutent à notre équipe à l’esprit vif, qui compte entre autres le politicologue Frédéric Bérard, la blogueuse Catherine Éthier et l’auteur Antoine Ross Trempe. Et il ne faut pas oublier Camille Lopez, qui tient la chronique du Métroscope afin de débusquer les fausses nouvelles.

Grâce à l’intérêt que vous portez à notre journal, celui-ci s’avère un véritable succès. Et les derniers résultats du sondage Vividata prouvent votre attachement à celui-ci. Mille fois merci!

*Source : Vividata Q4 2016 Montréal RMR, 18+, lectorat cumulatif 5 jours, imprimé seulement