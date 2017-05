La famille de Stylianos Rounis, 43 ans, craint le pire pour sa sécurité et son bien-être, l’homme n’ayant pas donné de nouvelles depuis le 5 mai.

Le Service de police de Laval fait appel à la population pour tenter de repérer ce citoyen lavallois.

Stylianos Rounis a quitté son domicile du quartier Chomedey et n’a pas été vu depuis. Il prend des médicaments qu’il n’a pas avec lui.

L’homme circule à bord d’un véhicule de marque Honda Civic noir, 2015, immatriculé H52 HRN.

Stylianos Rounis est un homme blanc qui s’exprime en français, anglais et grec. Il mesure 1 mètre 78 (5 pieds 10 pouces) et pèse environ 120 kilogrammes (265 livres). Il a les cheveux châtains et yeux bleus.

Toute information permettant de retracer cet homme sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant le dossier LVL 170505 063.