Moisson Montréal a reçu lundi le plus gros don de denrées alimentaires jamais fait dans le cadre d’un programme de Grande Récolte pour les enfants souffrant de la faim à Montréal.

Les équipes de la banque alimentaire ont en effet vu arriver 3 camions remplis de 168 000 pots de nourriture pour bébé de la part des supermarchés Maxi. «Cette nouvelle a été comme une véritable surprise, se réjouit Richard Daneau, directeur général de l’organisme. Ce sont 20 000 enfants entre 0 et 5 ans – dont 4000 de moins de un an – souffrant de la faim qui pourront profiter de ces pots».

Pour Glenn Acton, vice-président de Maxi, ce don reflète la volonté de l’entreprise de «nourrir tout le monde convenablement», plus particulièrement les jeunes enfants, qui sont encore davantage dans le besoin.

En effet, «la problématique de l’insécurité alimentaire est encore plus importante chez les poupons, car une mauvaise alimentation a un impact sur leur développement physique et cognitif», rappelle Richard Daneau. Les denrées pour les bébés représentent moins d’1% des dons effectués à Moisson Montréal, qu’il s’agisse de pots, de lait, de couches etc. Pour obtenir des denrées, l’organisme exploite le filon du gaspillage alimentaire, mais ces produits pour nourrisson ne se trouvent pas sur le marché de la récupération.

Ce don est donc une réussite pour Moisson Montréal qui tente de sensibiliser le plus possible la population au problème de la faim. «Le visage de la faim a changé, témoigne le directeur. Avant, c’était surtout les sans-abris qui allaient dans les banques alimentaires, maintenant il y a beaucoup de jeunes familles.»

Cet été, l’organisme renouvellera une opération de distribution de nourriture contre «la faim qui ne prend pas de vacances». Durant cette période, certains enfants souffrent de l’absence de cantine, n’étant plus à l’école. L’année dernière, Moisson Montréal avait ainsi distribué 40 000 repas pour les enfants pendant la période estivale. «La générosité des gens n’est pas uniforme tout au long de l’année. À Noël, il y a plus de dons que l’été», affirme Richard Daneau.

Pour faire un don, l’organisme invite les gens à visiter le site de Moisson Montréal.