Se réveiller au son des cloches, participer à une messe à la Basilique Notre-Dame et à l’inauguration du Fort de Ville-Marie et assister à divers hommages rendus à Jeanne Mance, Paul de Chomedey et aux peuples autochtones. Voilà quelques activités auxquels pourront participer les Montréalais au lancement officiel du 375e anniversaire de la ville de Montréal mercredi. Pour savoir quoi faire cette journée-là, Métro fait le récapitulatif des activités des célébrations du 17 mai.

Les Montréalais sont invités à fêter «l’arrivée des cofondateurs de Montréal [en 1642] et plusieurs millénaires après celle des peuples fondateurs», a insisté le maire Denis Coderre lundi lors de la présentation de la programmation de la journée.

L’événement phare de la journée est sans doute la première illumination du pont Jacques-Cartier à 21h45. Un spectacle de lumières de 30 minutes accompagné par différentes compositions musicales écoutables via la radio Rouge FM 107,3 ou l’application mobile AmpME (voir encadré). Un spectacle unique avant l’illumination du pont qui s’étendra sur une dizaine d’années. Les couleurs de ce dernier changeront selon les saisons, l’heure de la journée, la météo ou encore l’activité sur les réseaux sociaux. Une première mondiale à célébrer et à admirer depuis les rives du fleuve Saint-Laurent.

Plus tôt dans la soirée, à 20h30, adultes et enfants pourront apprécier un spectacle «poétique» et multimédia au Quai King Edward: Montréal Avudo. Ce spectacle à voir jusqu’au 2 septembre, mêle musique, images d’archives et animations 3D projetées sur la plus haute tour de conteneurs au monde (une centaine de conteneurs empilés formeront une tour de 11 étages). De nombreuses installations techniques se tiendront également dans le bassin et des jets d’eau venant d’une trentaine de fontaines formeront des écrans d’eau géants pour des effets «magiques».

Dans le cadre des festivités du 17 mai, la circulation sera perturbée et une trentaine de rues seront fermées. En contrepartie, les transports (métro et bus) seront gratuits et un important système de signalisation sera mis en place (et synchronisé sur l’application de navigation Wave). Des valets seront également présents pour revoir les BIXI dans le Vieux Montréal, au parc Jean-Drapeau, et au métro Longueuil.

Les événements sont gratuits.

Le son du spectacle sur son cellulaire

Durant le spectacle d’illumination du pont Jacques-Cartier, la musique pourra être écoutée via radio Rouge FM ou l’application AmpMe. L’équipe de ce dernier outil – disponible sur cellulaire – tentera de gagner le record mondial du plus grand nombre d’appareils mobiles jouant une musique synchronisée au même endroit. Pour pouvoir concrétiser ce projet, AmpMe distribuera des milliers d’enceintes bluetooth à partir de 20h au quai de l’horloge et à la place Jacques-Cartier. Chaque participant devra brancher son enceinte à son cellulaire et à 21h45, AmpMe synchronisera tous les appareils et haut-parleurs pour devenir un système de son géant. Si vous souhaitez participer à la détention du record – ou tout simplement écouter le son du spectacle illuminé – l’application est téléchargeable gratuitement sur iOS et Google Play.

Pour avoir davantage d’informations sur la journée du 17 mai, consulter le site du 375e anniversaire de Montréal.

Une carte des activités est aussi disponible :