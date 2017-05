La semaine de célébrations du 375e anniversaire de Montréal a été un grand succès populaire selon les données recueilles par la firme CROP.

L’entreprise évalue à plus d’un million le nombre de personnes qui ont assisté à l’illumination du pont Jacques-Cartier et la marche des Géants la semaine dernière.

Plus de 400 000 personnes ont assisté à l’illumination du pont Jacques-Cartier le 16 mai dernier, dans le Vieux-Montréal, sur la Rive-Sud et aux abords du pont.

Les Géants, animés par la compagnie française Royal de Luxe, ont quant à eux attiré plus de 622 000 curieux lors de leurs déambulations au centre-ville le week-end dernier. De ce nombre, 25 % étaient des touristes.

«Nous sommes véritablement enchantés, a déclaré par communiqué Alain Gignac, directeur général de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Les amoureux de Montréal ont répondu avec un énorme enthousiasme à ces grands événements organisés pour eux. La collaboration des participants a été exceptionnelle et nous sommes reconnaissants envers tous ceux et celles qui ont rendu possible, de près ou de loin, le succès sans précédent de cette semaine.»