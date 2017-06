Le recouvrement de l’autoroute Ville-Marie entre les rues Sanguinet et Hôtel-de-Ville doit être complété en novembre prochain. Tour d’horizon de ce chantier, legs du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour le 375e anniversaire de Montréal.

Un chantier complexe

Ce recouvrement permettra d’allonger le tunnel Viger de 125 m, à l’ouest du CHUM. «Le défi technique de ce chantier, c’est de construire les murs qui vont soutenir les dalles dans un espace très exigu. On a les murs existants, la station Champ-de-Mars et le tunnel du métro séparés par quelques mètres seulement», explique le directeur des projets du MTQ dans la région de Montréal, Fadi Moubayed. Les fondations du nouveau mur nord du tunnel ont dû être coulées à même l’ancien mur, tant il est près du tunnel du métro. Comme il s’agit d’un prolongement de tunnel, il faut également installer des sorties de secours, des systèmes électriques et de ventilation dans cet espace restreint.

Pas de bâtiments

Sur ces murs de soutien, dont un nouveau entre les deux sens de la circulation, sont installées les 102 poutres qui servent à soutenir la dalle de béton de la future place. Les poutres seront disposées dans les prochaines semaines durant la nuit. «Ça peut soutenir 30 cm de béton par-dessus la surface existante et, comme charge vive, on peut corder des bétonnières chargées sur la surface», estime M. Moubayeb. Par contre, comme il n’y a pas de recouvrement de terre, il serait impossible d’y construire des édifices comme sur le tunnel Ville-Marie, situé quelques centaines de mètres plus à l’ouest. «C’est une structure conçue pour rester en parc, on peut y faire des aménagements légers», poursuit le directeur, qui ajoute qu’il est dans les plans de raccorder les deux tunnels.

«C’est un budget de 68 M$ entièrement assumé par le MTQ. On est dans les budgets et les échéanciers, à quelques jours près, donc on pense toujours terminer en novembre, l’année même du 375e anniversaire de Montréal.» –Fadi Moubayed, directeur des projets du ministère des Transports du Québec dans la région de Montréal

Aménagement minimal

Si le recouvrement de cette portion de l’autoroute 720 est le legs du MTQ pour Montréal, il en reviendra à la Ville d’effectuer l’aménagement final de la place publique. «La Ville va lancer bientôt un concours pour l’aménagement de tout le secteur, mais nous allons quand même livrer une place publique utilisable avec un aménagement minimal, des sentiers pour piétons et 10 000 plantes», souligne Fadi Moubayed. Il en va de même pour l’accès à cette nouvelle place par les rues Hôtel-de-Ville, Saint-Antoine et Viger, ces deux dernières demeurant des sorties et des entrées d’autoroute. «Pour l’an prochain, le tunnel Champ-de-Mars va être maintenu», soutient M. Mouyabeb, qui dit ne pas connaître les intentions de la Ville – mis à part que la rue Saint-Denis deviendra à double sens – pour remplacer la bretelle Sanguinet, qui sera détruite.