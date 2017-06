Le projet immobilier Le Bourbon, prévu dans le Village, a obtenu le feu vert de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) à certaines conditions.

Le groupe MSC Investissements Canada Inc. souhaite construire un bâtiment de neuf étages, comprenant 95 logements locatifs et 72 places de stationnement souterrain, sur l’actuel emplacement du complexe Bourbon, situé sur la rue Sainte-Catherine est, entre les rues Champlain et Alexandre-de-Sève. Celui-ci, qui est inoccupé, sera démoli. Le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment serait à vocation commerciale, et le premier étage pourrait être consacré au Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal.

L’OCPM a rendu public mardi le rapport de la consultation dont le projet a fait l’objet l’hiver dernier. Plus de 200 personnes ont participé à ce processus.

Pour être réalisé, le projet Le Bourbon nécessite des modifications au plan d’urbanisme, faisant passer la hauteur de construction permise de 16 à 35 mètres, et augmentant la densité du site. Les bâtiments du secteur ont pour la plupart deux ou trois étages.

L’OCPM recommande que ces modifications soient accordées aux conditions «que le deuxième étage de l’immeuble [soit] offert à des organismes communautaires LGBT du milieu dans des conditions leur permettant une occupation durable de ces locaux; [que] l’architecture [soit] audacieuse afin de contribuer au caractère de destination touristique d’envergure du Village [et que] le design du projet inclut des mesures modernes de conservation d’énergie et de lutte aux îlots de chaleur.»

Si ces conditions ne sont pas respectées, l’OCPM recommande une modification de la hauteur de construction à 25 mètres, «avec les mêmes contraintes en termes architectural et environnemental».

Plus de détails à venir