La Ville de Montréal a décidé de donner le feu vert au projet de développement immobilier de Devimco, qui comprend six tours à vocation mixte, sur le site de l’ancien Hôpital Montréal pour enfant.

Elle rejette ainsi une recommandation de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) qui, dans son rapport publié la semaine dernière, avait suggéré de retrancher une tour afin que la superficie des espaces verts soit plus vaste.

«Le retrait d’une tour, comme le recommandait l’OCPM, aurait créé deux problèmes d’importance : l’élimination d’environ 230 logements et la mise en péril de ce centre de services à la population, a indiqué la Ville de Montréal par communiqué. En effet, la moitié des services municipaux proposés sont logés dans le basilaire de cette même tour».

Dans le projet que Devimco a proposé pour réaménager le site qui a accueilli pendant près de 60 ans l’Hôpital de Montréal pour enfant dans l’ouest de l’arrondissement de Ville-Marie, il est prévu de construire six tours de 20 à 32 étages, occupées par un centre communautaire, un hôtel, des commerces et près de 1400 logements. Seule l’ancienne résidence des infirmières sera préservée et restaurée.

400M$ Le projet nécessite des investissements de 400M$. Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et la filiale de la Corporation Fiera Capital, Fiera Financement Privé, se sont déjà engagés à y contribuer.

Pour augmenter les espaces verts, la Ville fermera partiellement la rue Du Sussex pour ajouter 1000 mètres carrés au parc Hector-Toe-Blake.

La Ville a toutefois retenu la recommandation de l’office visant à augmenter le nombre de grands logements pour les familles dans la tour sociocommunautaire. Leur nombre triplera, a avisé l’administration municipale. Le responsable de l’habitation, Russell Copeman, a indiqué que les programmes d’accès à la propriété seront «adaptés» afin de «favoriser l’arrivée de nouveaux résidents dans le secteur».

L’ajout d’une école dans le projet, de même que d’un centre communautaire, ont aussi reçu l’aval de la Ville. Celle-ci a fait savoir qu’un comité de bon de voisinage sera créé pour que les citoyens soient avisés de la progression des travaux et des nuisances possibles entraînées par le chantier.