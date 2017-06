Le spectacle qui a marqué le coup d’envoi de l’illumination du pont Jacques-Cartier sera de nouveau présenté le 25 juin prochain, à 22h30.

C’est ce qu’ont annoncé lundi la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal et les Ponts fédéraux Jacques-Cartier et Champlain. Ils ont expliqué leur décision par le succès de la première représentation de l’oeuvre musicale et lumineuse Connexions musicales, qui avait attiré 400 000 personnes le 17 mai dernier, en plus des 1,8 million de spectateurs qui ont suivi l’illumination par le web et la télévision.

Le maire de Montréal, Denis Coderre avait aussi demandé une deuxième représentation du spectacle puisque des policiers, insatisfaits du déroulement des négociations entourant le renouvellement de leur contrat de travail, avaient perturbé la première. Ils avaient fait du bruit et ils avaient exhibé leur téléphone cellulaire allumé, ce qui a suscité la colère de M. Coderre. «Nos policiers auraient pu se faire aimer et laisser la population vivre ce moment unique», avait-il dit.

Le spectacle Connexions vivantes dure trente minutes. La trame musicale est assurée par le maestro Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre métropolitain ainsi que par plusieurs artistes, tels que les groupes Galaxie, Alaclair Ensemble et Valaire, ainsi que le musicien Kid Koala et le chanteur Pierre Kwenders.

La musique de ce spectacle soulignant l’anniversaire de Montréal pourra être de nouveau entendue sur les ondes de la station de radio Rouge FM 107,3 ou grâce à l’application mobile AmpME.

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal avait ciblé les meilleurs endroits pour assister à ce spectacle, soit le parc Marie-Victorin sur la Rive-Sud, la plage du Quai de l’horloge dans le Vieux-Port et sur la rue Notre-Dame, tout juste à l’est du pont.

L’illumination du pont Jacques-Cartier a coûté en tout 39,5M$, ce qui comprend l’élaboration du concept et du design, l’achat des équipements, la réalisation, l’opération et l’entretien pendant dix ans. Ottawa a investi 30M$ dans ce projet et la Société du 375e a payé la différence. C’est la Société fédérale des ponts Jacques-Cartier et Champlain et la boîte de multimédia Moment Factory qui portent le projet. Elles sont accompagnées de plusieurs firmes spécialisées, dont Ambiance Design Productions, ATOMIC3, Éclairage Public/Ombrages, Lucion Média, Réalistions inc. Montréal et UDO Design.