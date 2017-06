Même s’il a écarté de postes importants les élus d’opposition Benoit Dorais et Marvin Rotrand, le maire de Montréal, Denis Coderre, jure qu’il n’y a eu «aucune épuration».

«On peut jouer à la victime, mais personne n’est dupe, a affirmé mardi le maire de Montréal, Denis Coderre. On ne peut pas faire de l’opposition et être porte-parole de l’administration. On veut insuffler un vent nouveau.»

Le maire de Montréal a également fait référence à l’arrivée de plusieurs élus de l’opposition dans son équipe, ces dernières années. «Le fait que vous ayez beaucoup de gens qui ont traversé de ce côté-ci [dans son parti], c’est parce qu’ils voyaient qu’on pouvait travailler en concertation», a-t-il lancé aux oppositions municipales.

L’ex-député libéral a également assuré avoir été capable de collaborer avec Luc Ferrandez, maire du Plateau-Mont-Royal, même si «on n’est pas les plus grands amis du monde».

«Seigneur féodal» selon Projet Montréal

Denis Coderre a été accusé, par Justine McIntyre, chef de Vrai changement pour Montréal, de réaliser un «épurage» à la veille des élections municipales, prévues le 5 novembre. L’élue de Pierrefonds-Roxboro évoquait l’éviction du maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais, qui a perdu son poste de président du conseil d’agglomération après son arrivée à Projet Montréal, annoncée à la fin mai.

Lundi, Marvin Rotrand, élu de Coalition Montréal, a également admis avoir été tassé de la vice-présidence de la Société des transports de Montréal, un poste qu’il occupait depuis 2002.

François Limoges, conseiller de Projet Montréal, a pour sa part critiqué mardi ces décisions du maire de Montréal, le comparant à «un seigneur féodal qui peut donner et reprendre.»

Pour remplacer Marvin Rotrand comme vice-président de la STM, Denis Coderre a fait appel à Elsie Lefebvre. Devenue indépendante depuis dimanche, après avoir été élue sous la bannière de Coalition Montréal en 2013, la conseillère de Villeray est courtisée par différents partis depuis plusieurs mois. Elle doit rendre sa décision à la fin de l’été.

Manon Barbe, mairesse de LaSalle, prendra quant à elle la place de Benoit Dorais à la tête du conseil d’agglomération.