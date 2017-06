L’autoroute Bonaventure a été fermée à la circulation en direction du centre-ville de Montréal, mardi matin.

Selon les informations de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI), ce serait une pelle mécanique qui aurait accroché une structure de signalisation qui enjambe les voies, causant l’entrave à la circulation. La structure a été inspectée et stabilisée, mais devra être retirée plus tard.

L’autoroute a été partiellement réouverte (2 voies sur 3) vers 8h mardi, mais une fermeture complète du secteur est prévue après l’heure de pointe, a avisé la PJCCI. Des retards et de la congestion sont encore à prévoir.

La directrice des communications de la PJCCI, Julie Paquet, a confirmé à TC Media que cette fermeture complète ne se fera pas avant 10h et que la PJCCI attend des conditions météorologiques favorables. «Le retrait de la structure devrait prendre une quinzaine de minutes», a précisé Mme Paquet.