Un travailleur dans la vingtaine a fait une chute de cinq mètres d’un édifice en construction lundi matin au centre-ville de Montréal. Il s’en sort avec des blessures mineures.

L’événement a eu lieu sur le chantier de construction du Carré Saint-Laurent. Les paramédics ont été appelés à se rendre à l’intersection du boulevard Saint-Laurent et René-Lévesque à 9:20 afin de transporter l’homme par ambulance. «Quand on a constaté qu’il s’agissait d’une chute de 15 pieds, on ne craignait pas pour sa vie», a précisé le chef aux opérations d’Urgences-santé, François Labelle.

M. Labelle a ajouté que des employés de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) étaient en route pour enquêter sur les causes de cet incident.

Plus de détails à venir…