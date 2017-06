Kent Nagano a pris la décision de quitter l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) à la fin de son contrat en 2020.

Dans un communiqué diffusé jeudi, l’OSM indique que son directeur musical «a décidé de ne pas accepter l’offre de l’OSM en vue du prolongement de son contrat» malgré «une longue réflexion».

Après 16 années passées à l’OSM, Kent Nagano a jugé «normal d’entamer une transition». «Le 21e siècle demeure un temps de prospérité, de grande créativité et d’innovation pour toute notre organisation et pour la Ville de Montréal et nous avons encore de nombreux objectifs à atteindre et plusieurs projets à réaliser», a mentionné le maestro, qui n’a pas fait part de son avenir.

«Nous nous tournons maintenant vers l’avenir, a pour sa part assuré la chef de la direction de l’OSM, Madeleine Careau. Nous sommes confiants que l’OSM continuera d’ajouter de nouveaux jalons à sa glorieuse histoire.»