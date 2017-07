MONTRÉAL — Le Service de police de la Ville de Montréal ne permettra aucun acte de vandalisme en ce jour de célébrations de la Fête du Canada.

Le SPVM entend surveiller de près tout rassemblement, y compris celui de la Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC), qui doit tenir une manifestation.

Sur son site web, la CLAC a invité la population à perturber le plus possible la Fête du Canada, notamment en s’en prenant à des symboles du «colonialisme canadien». Elle incite, entre autres, à arracher les drapeaux du Canada des bâtiments gouvernementaux et à les brûler.

La CLAC entend tenir une marche de protestation dès 11h à la Place d’Armes, dans le cadre de ce qu’elle appelle la Journée antiCanada.

La CLAC dénonce que le 150e anniversaire du Canada soit célébré alors qu’à son avis, l’histoire du pays est marquée par le colonialisme, l’impérialisme et le racisme.