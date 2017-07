Dès le 1er septembre, tous les étudiants de 18 ans et plus qui fréquentent un établissement d’enseignement à temps plein pourront se procurer des tarifs de transport en commun à tarif réduit dans la région métropolitaine.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en a fait l’annonce mardi.

Avant cela, seuls les étudiants de 25 ans et moins avaient droit au tarif réduit dans les bus, les trains de banlieue et le réseau du métro. La loi sur la nouvelle gouvernance du transport en commun, adopté en mai 2016, a modifié les règles tarifaires, en incluant les étudiants âgés de 26 ans et plus.

Jusqu’à 30 000 étudiants profiteront du tarif réduit dans les transports en commun à compter du mois de septembre, a estimé l’ARTM. Celle-ci a rappelé que les étudiants devront se procurer une carte Opus avec photo pour avoir droit au tarif réduit en se s’adressant à leur société de transport.