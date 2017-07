LONGUEUIL, Qc — La Sûreté du Québec (SQ) a délégué mercredi matin cinq policiers à motocyclette pour arrêter les automobilistes qui doublent la file d’attente de véhicules sur la route 132 est, à Longueuil, pour accéder plus rapidement à la bretelle menant au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

La police signale que ce comportement peut provoquer de graves collisions et coûter cher aux contrevenants: une amende d’entre 200 $ et 300 $ et l’ajout de trois ou quatre points d’inaptitude à leur dossier de conduite.

Le 13 juin dernier, la Sûreté du Québec avait loué un avion pour traquer les contrevenants. Près de 30 constats d’infraction avaient été distribués ce jour-là par des policiers au sol qui avaient obtenu de leurs confères postés dans l’avion de la description des véhicules des automobilistes fautifs. (Collaboration Cogeco Nouvelles)