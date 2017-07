Guillaume Lavoie, élu de Projet Montréal dans Rosemont–La Petite-Patrie, a annoncé lundi matin qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections municipales, en novembre.

Le conseiller du district Marie-Victorin a publié sa décision sur les réseaux sociaux. Durant l’automne, il avait brigué la direction de Projet Montréal, avant d’être finalement battu par Valérie Plante avec 998 voix des membres du parti de l’opposition officielle, contre 919 pour l’élu rosemontois.

Depuis cette défaite, Guillaume Lavoie restait silencieux quant à son avenir politique, à l’issue de son premier mandat.

«Au cours des derniers mois et des dernières semaines, il est devenu évident que je ne disposerais ni de l’espace nécessaire ni d’un cadre de confiance qui me permettraient de servir à la mesure de mes énergies et de mon engagement public», a-t-il confié sur sa page Facebook, sans jamais mentionner le nom de son adversaire à la chefferie du parti.

Saluant l’ensemble des élus du conseil municipal, ainsi que Denis Coderre (Équipe Coderre), Justine McIntyre (Vrai changement pour Montréal) et Marvin Rotrand (Coalition Montréal), les chefs des autres partis municipaux, Guillaume Lavoie a assuré être «très fier du travail que j’ai accompli dans ce mandat».

Citant notamment «l’amélioration de la transparence et de la bonne gestion» ainsi que «l’ajout d’une vision long terme dans les travaux de voirie (ne plus refaire à l’identique)» et «l’intégration de l’art urbain dans nos infrastructures (couvercles d’égout, mobilier urbain)», Guillaume Lavoie a indiqué avoir «pu, modestement, faire une différence».

Militant de Projet Montréal depuis 2009, Guillaume Lavoie avait été élu pour la première fois en 2013. L’intéressé n’a fait aucune mention sur son avenir professionnel.