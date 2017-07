L’Université Concordia a annoncé mardi qu’elle recevra 52,7M$ de la part de Québec et d’Ottawa pour financer la création d’un nouvel espace de recherche et d’innovation.

Ce dernier hébergera le Centre de recherche en nanoscience ainsi que le Centre de microscopie et d’imagerie cellulaire. On y trouvera aussi les chercheurs du nouveau département de génie chimique et des matériaux. Parmi les axes de recherche du département: fabriquer de l’essence en utilisant de l’hydrogène et le gaz carbonique émis notamment par les cimenteries. Dans un espace intégré dévolu à l’incubateur de startups District 3, on trouvera finalement un laboratoire sec et un aqualabo où les entrepreneurs pourront collaborer au développement de produits fondés sur des découvertes et des idées scientifiques.

«Cet espace de recherche et d’innovation abritera des activités à potentiel commercial pour les partenaires industriels, ainsi que les entrepreneurs actuels et futurs de l’Université Concordia, a mentionné celle-ci dans un communiqué de presse.