Avec la mise en service du réseau mobile à la station Acadie, ce sont maintenant trente-quatre des soixante-huit stations du métro qui sont maintenant connectées, a annoncé la Société de transport de Montréal (STM) jeudi matin.

Le réseau mobile est ainsi complètement accessible entre les stations Côte-Vertu et Mont-Royal (ligne orange), Beaudry et Lionel-Groulx (ligne verte), Snowdon et Acadie (ligne bleue) et sur l’ensemble de la ligne jaune.

La STM affirme que le reste du déploiement se fait dans les délais prévus: les stations entre Mont-Royal et Jean-Talon (ligne orange) et celles entre Acadie et Jean-Talon (ligne bleue) seront branchées d’ici la fin 2017; et les stations au nord de Jean-Talon (ligne orange) le seront en 2018.

La société de transport n’est pas en mesure de confirmer les étapes du branchement des stations restantes après 2018, mais «il est acquis que l’ensemble du réseau devrait être couvert d’ici 2020», a avancé Philippe Déry, conseiller affaires publiques 2.0 à la STM.

La connexion aux réseaux 3G, 4G et 4G LTE dans le métro a débuté en 2014. Le projet est un partenariat avec TELUS, Bell, Rogers et Vidéotron, qui y ont investit près de 50 M$.