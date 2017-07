Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lance un appel au public afin de retrouver deux enfants qui manquent à l’appel. Raphael Grondines-Lambert, 7 ans, et Zachary Laframboise, 5 ans, sont portés disparus depuis dimanche matin.

«Les deux enfants auraient quitté par eux-même leur résidence située dans le secteur Anjou [dimanche] matin et n’ont pas été revus depuis», précise le SPVM dans un avis de disparition diffusé vers 17 h 00.

Raphael mesure 1 m 30 cm, il est mince et a les cheveux blonds, style mohawk. Ses yeux sont bruns. Au moment de sa disparition, il était pieds nus et ne portait pas ses lunettes. Quant au petit Zachary, il mesure 1 m 11 cm, il a les cheveux blonds et les yeux bruns. Il porte des lunettes bleues et blanches décorées de motifs d’armée.

Dans les deux cas, les vêtements portés par les enfants n’ont pas été précisés.

Quiconque détient des informations concernant cette disparition est invité à communiquer avec le 911.