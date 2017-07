La nouvelle fontaine de la place Vauquelin, qui se trouve tout juste à côté de l’hôtel de ville de Montréal et qui a été inaugurée il y a un peu plus de deux semaines, ne fonctionne pas en raison du bris d’une conduite d’eau.

«Nous sommes à évaluer la cause exacte de ce bris», a indiqué mardi la porte-parole de la Ville, Anik de Repentigny. Cette dernière a rapporté que l’eau s’était infiltrée dans le sous-sol de l’hôtel de ville à la suite de la rupture de la conduite.

«Des mesures seront mises en place d’ici la fin de la semaine afin de relancer la circulation d’eau et d’assurer un éclairage fonctionnel sur la place Vauquelin», a ajouté Mme De Repentigny.

La place Vauquelin a été réaménagée en prévision du 375e anniversaire de Montréal. En plus de l’installation de la fontaine, la Ville a planté davantage d’arbres, en plus d’y disposer du nouveau mobilier urbain et d’y aménager une rampe d’accès universelle. Un dispositif permettant de chauffer le sol pendant l’hiver a également été mis en place. Ce projet a coûté 14,7M$, en hausse de 2,7M$ par rapport au budget initial.

La présence de vestiges archéologiques sur le site a complexifié les travaux et a du même coup retardé l’échéancier de quelques mois, la nouvelle place publique devant à l’origine être complétée en décembre dernier. L’échéancier a également dû être révisé à la suite de la grève des travailleurs de la construction et de la météo peu clémente du printemps. La nouvelle place Vauquelin a finalement été inaugurée le 30 juin dernier.

«C’est très décevant, a lancé le conseiller municipal de Projet Montréal, Éric Alan Caldwell, qui a convenu que la concrétisation de ce projet était ardue en raison notamment de sa localisation. Ce projet était décrit comme un legs emblématique du 375e. On en a beaucoup parlé, on a investi beaucoup d’argent et ça ne fonctionne pas.»

M. Caldwell n’a pu s’empêcher de faire un parallèle avec la promenade Fleuve-Montagne, qui a vivement été critiquée ces derniers jours. Il a noté que les plans étaient prometteurs, mais qu’au final, «le projet n’est pas à la hauteur de nos attentes».