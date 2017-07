MONTRÉAL — Le service du métro de Montréal a été rétabli avant 7h30 mercredi, après avoir été frappé par trois interruptions simultanées.

La Société de transport de Montréal (STM) avait rapporté avant 7h00 que les interruptions touchaient la ligne verte entre les stations Lionel-Groulx et Viau, la ligne orange entre Lionel-Groulx et Beaubien et la ligne jaune entre les stations Longueuil/Université-de-Sherbrooke et Berri-UQAM.

Les interruptions ont été causées par une intervention des services d’urgence, selon la STM.